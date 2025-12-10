LA NACION

SALVADOR, Jorge Roberto (Chinaco)

SALVADOR, Jorge Roberto (Chinaco), q.e.p.d., falleció el 7-12-2025. - La Promoción XXIV del Liceo Militar General Paz despide con profunda tristeza a su querido amigo, dueño de una vida de plena entrega a sus afectos y a sus camaradas, contagiando alegría y asumiendo dignamente el final de sus días. Deja una huella imborrable en todos los corazones. Acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

