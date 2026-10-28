SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SALVAT GUADAGNI, María Ester (Marité), Lic., q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 23-10-2026. - La exalcaldesa de Vergara en R.O.U, Dra. María del Carmen Muniz, y los alumnos que participaron del curso de microemprendimientos dictado en la localidad, con el cual la Lic. Salvat puso fin a su tarea docente, la despiden con profundo cariño, en la seguridad de que jamás olvidarán su entrega y aporte a la sociedad a través de su incansable trabajo en favor de la inserción socio laboral. ¡Gracias y hasta siempre, Marité!.

Avisos fúnebres

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