SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SALVETTI, José Luis, Dr., q.e.p.d. - Pablo, Diego y Thelma de la Fuente despiden con mucho cariño al querido José Luis, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia.

✝ SALVETTI, José Luis, Dr., q.e.p.d. - Los vecinos del Consorcio de Propietarios Av. Santa Fe 1158 participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su Flia. en este triste momento.

Avisos fúnebres

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