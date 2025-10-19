SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Paula de Elia despide al queridísimo Pablo y acompaña a Laura en este difícil momento.

† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo. - Gloria Ithuralde de Pereda, junto a sus hijos, nueras y nietos, despiden a Pablo y acompañan con todo cariño a Laura y sus hijos, así como a el Inglés y Marina en este doloroso momento.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo, q.e.p.d. - Luis Menéndez Hume y Viviana Pereda y sus hijos lo despiden y acompañan a Laura, Marina, El Inglés y sus familias.

† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo. - Querida Lu, te acompaño en este momento de tanta tristeza. Te mando cariño y fuerza. Tendré presente a Pablo en mis oraciones. Sussy Cheba.

† SÁNCHEZ ELÍA, Pablo, q.e.p.d. - Querido Sancho, cuántos recuerdos, cuántas risas, cuántos buenos momentos vividos, fuiste un artista del lápiz y de la vida, disfrutar y crear era lo tuyo, se te va a extrañar y mucho. Abrazamos desde el alma a Laura, Marcial, Justo y Flor. Diego Miguens (a.) y sus hijos Luna, Segundo, Marcos y Juana.

† SÁNCHEZ ELIA, Pablo. - Con respeto y cariño despido a Pablo, quien fue fundamental en mis primeros pasos profesionales, un maestro excepcional. Acompaño a Laura, hijos y nietos en este doloroso momento. Lourdes Castro.

