Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven que murió al ser lanzada sin atar en un salto de bungee jumping en Brasil

Una joven de 21 años murió producto de la aparente negligencia de los empleados de una empresa de turismo en Brasil que la arrojaron sin atar desde un puente en el que hacía bungee jumping. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, tal como fue identificada, había contratado los servicios de las compañías “Entre cuerdas” e “Ih voei” para lanzarse desde el Puente del Esqueleto en una caída de 40 metros.

La joven era graduada de la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva y vivía en el municipio de Jandira, en el estado de San Pablo, a aproximadamente 150 kilómetros de Limeira, en donde ocurrió el incidente.

Tal como mostraba en sus redes sociales, Rodrigues de Freitas disfrutaba de los deportes y la actividad física. Además, según consignó el medio O Globo, compartía con frecuencia momentos de su vida cotidiana e imágenes relacionadas a la naturaleza y el bienestar.

En este sentido, horas antes del trágico desenlace, la joven había publicado una historia en Instagram en donde mostró la vista desde el puente del cual la arrojaron y, a modo de broma, escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“.

El momento en el que una mujer fue arrojada sin cuerdas al vacío en Brasil

El sábado por la mañana incluso publicó una imagen de las pulseras de identificación que se colocan una vez reservada la actividad del salto y fotos de algunos de los representantes de la empresa responsable de bungee jumping con el equipo colocado, tal como citó G1. Luego de que se conociera la noticia del fallecimiento, su perfil de la red social fue eliminado.

Según las investigaciones preliminares, los coordinadores de la actividad —que pueden verse en el video— habrían olvidado sujetar las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven antes de lanzarla desde el puente, lo que provocó su muerte instantánea producto del fuerte impacto.

En los, hasta ahora, dos videos que circulan en redes sociales del momento de la caída se puede ver una soga ubicada sobre la superficie del puente, después de que tres empleados alzaran a la joven y la arrojaran por el precipicio con el arnés de seguridad pero sin ninguna sujeción. En ese momento, el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa, aunque tiempo después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. Su abogado, Rafael Gomes dos Santos, afirmó a G1 que el bungee jumping no está regulado, “pero tampoco prohibido”. Según sus declaraciones, ya se habían realizado eventos similares en la zona sin inconvenientes.

El puente desde donde cayó la víctima Google

El letrado también indicó que la actividad en donde falleció la joven contó con alrededor de 100 participantes y describió el incidente como una “triste tragedia”. En total, se registraron seis personas detenidas y el caso fue remitido al Segundo Distrito Policial de Limeira.

La empresa responsable del salto cobró 180 reales por la actividad y tenía programadas otras cinco fechas para los próximos meses. Ahora, las cuentas de Instagram de ambas compañías permanecen desactivadas.

Por otra parte, el prometido de la joven, que estaba en el lugar de los hechos, tuvo que ser trasladado a urgencias tras descomponerse producto del fuerte shock.