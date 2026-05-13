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SANCHEZ, José María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SANCHEZ, José María, (Pepe), q.e.p.d. - Los hermanos Uriburu despiden con el cariño de toda una vida al querido Pepe, fiel e incondicional amigo y abrazan muy fuerte a María y los chicos. Pedimos oraciones en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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