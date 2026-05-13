SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANCHEZ, José María, (Pepe), q.e.p.d. - Los hermanos Uriburu despiden con el cariño de toda una vida al querido Pepe, fiel e incondicional amigo y abrazan muy fuerte a María y los chicos. Pedimos oraciones en su querida memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa