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SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María, q.e.p.d. - Su hermano Juan Alejandro, Dora y Juani despiden a Ana María con gran tristeza y cariño. Abrazan a sus hijos y nietos, agradeciendo a Dios por haber compartido la vida con una persona tan especial.
✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María. - Sus primos Aranguren: María Estela, Martín e Inés y sus familias despiden a la querida Ana María con mucha tristeza.
✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María. - Eduardo y María Luisa Cárdenas la despiden con inmenso cariño, abrazan a su familia y encomiendan su alma al Señor.
Aviso publicado en la edición impresa
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