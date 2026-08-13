SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María, q.e.p.d. - Su hermano Juan Alejandro, Dora y Juani despiden a Ana María con gran tristeza y cariño. Abrazan a sus hijos y nietos, agradeciendo a Dios por haber compartido la vida con una persona tan especial.

✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María. - Sus primos Aranguren: María Estela, Martín e Inés y sus familias despiden a la querida Ana María con mucha tristeza.

✝ SÁNCHEZ LAHOZ, Ana María. - Eduardo y María Luisa Cárdenas la despiden con inmenso cariño, abrazan a su familia y encomiendan su alma al Señor.

Avisos fúnebres

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