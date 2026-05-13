SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANSONE, Jorge Tristán. - Su madre Ana Arias, sus hermanos Juan Manuel y Virginia y sus sobrinos Lucía y Felipe lo despedirán con amor infinito hoy, a las 11, en el Parque Memorial.

✝ SANSONE, Jorge Tristán. - Maggie Laiño y Bocha Bottini, Adriana Ueltschi, Fernando Buján y Pablo L. Gasipi acompañamos a su familia en este momento tan triste y rogamos por su alma.

✝ SANSONE, Jorge Tristán. - María Rosa Russo, Mario Castillo Peterson y Eddie Brunacci acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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