SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANTÁNGELO, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 22-10-2026. - El Club Belgrano participa con profundo pesar el fallecimiento de su exmiembro de comisión directiva y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa