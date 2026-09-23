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SARAVIA, Jorge M.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SARAVIA, Jorge M., q.e.p.d. - Su hermana Cristina Saravia, sus sobrinos Dupont: Carlos y María y Marcos y Guadalupe acompañamos con cariño a Tareka, Tere, Jorge, Pili, Ramón y Sofi y sus familias en el dolor y despedimos a nuestro querido Jorge con cariño.
SARAVIA, Jorge. - Despedimos a Jorge, recordando siempre tantos buenos momentos. Abrazamos con gran cariño a Tareka, nuestra ahijada, y a todos los chicos. Carlos y Magdalena Cardenas.
Aviso publicado en la edición impresa
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