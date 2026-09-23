SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SARAVIA, Jorge M., q.e.p.d. - Su hermana Cristina Saravia, sus sobrinos Dupont: Carlos y María y Marcos y Guadalupe acompañamos con cariño a Tareka, Tere, Jorge, Pili, Ramón y Sofi y sus familias en el dolor y despedimos a nuestro querido Jorge con cariño.

SARAVIA, Jorge. - Despedimos a Jorge, recordando siempre tantos buenos momentos. Abrazamos con gran cariño a Tareka, nuestra ahijada, y a todos los chicos. Carlos y Magdalena Cardenas.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa