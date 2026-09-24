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LA NACION

SARAVIA, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SARAVIA, Jorge, q.e.p.d. - Su hermana Ofelia Marta y sus sobrinos Nicholson despiden al querido Jorge y abrazan a Tareka y a los chicos con muchísimo cariño.

SARAVIA, Jorge. - Con mucho cariño y oraciones abrazamos a Tareka y su familia. Adolfo y Sara Clitto y familia.

SARAVIA, Jorge, q.e.p.d. - Agustina y José Ramón de Achával, Graciela Curutchet acompañan a Tareka y a todos los chicos con mucho cariño y despiden al querido Jorge, rogando una oración en su memoria.

SARAVIA, Jorge, q.e.p.d. - Nanny Delfino de Saravia, sus hijos Fernando y Paula, Gastón y Ana, Javier y Dolores, nietos y bisnieto despiden al querido Jorge y ruegan una oración en su memoria.

SARAVIA, Jorge, q.e.p.d. - Susana Royer de Cardinal junto con sus hijos, Mariejo y Michael, Lucia y Richard, Jean Paul y Valentina y Clara y Christoph despiden al muy querido Jorge y abrazan con mucho cariño a Tareka y a los chicos.

SARAVIA, Jorge M., q.e.p.d. - Joan Croucher despide con tristeza y acompaña a Tareka y su gran familia con el cariño siempre y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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