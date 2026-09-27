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SARAVIA, Jorge,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SARAVIA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 22-9-2026. - Chantal de la Bouillerie de Obligado (a.), Solange de la Bouillerie de Balcarce, María de la Bouillerie de Smart y Guillermo Smart, Dolores de la Bouillerie de San Miguel y Alberto San Miguel le mandan un fuerte abrazo a su prima Tareka y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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