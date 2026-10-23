SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SASCARO, José, q.e.p.d. La comisión directiva y los socios del San Isidro Club despiden con especial cariño a Pololo, ex jugador y entrenador por muchos años de distintas camadas juveniles. Abrazan a Monona, hijos, nietos y amigos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa