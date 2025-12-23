1
SCHWARZ, Ricardo Augusto, Ing. Académico Titular
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SCHWARZ, Ricardo Augusto, Ing. académico titular, q.e.p.d. - Los integrantes de la Academia Nacional de Ingeniería y de sus institutos lo despiden con gran dolor y le rinden homenaje, acompañando a su familia en este difícil momento.
