SCHWARZ, Ricardo Augusto, Ing. académico titular, q.e.p.d. - Los integrantes de la Academia Nacional de Ingeniería y de sus institutos lo despiden con gran dolor y le rinden homenaje, acompañando a su familia en este difícil momento.

