SEOANE, José Alberto

SEOANE, José Alberto, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Rodríguez Záchera y Asociados participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Edelmira y a sus hijos Hernán y Patricio en este momento de dolor.

