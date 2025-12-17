SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SEOANE, José Alberto, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Rodríguez Záchera y Asociados participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Edelmira y a sus hijos Hernán y Patricio en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa