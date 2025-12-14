LA NACION

SERRA, Patricia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Los socios del estudio González Echeverría, Pitrelli & Asociados despiden con profundo dolor la partida de Pato y acompañan a sus hermanos, Gerardo, Fernando y su familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Mercedes Barchi y sus hijos Mateo, Agustín y Justo Serra despiden con inmenso amor y profundo dolor a su querida Pato. Siempre en nuestros corazones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 13 de diciembre
    1

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre

  2. Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo
    2

    Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo

  3. Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
    3

    Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso

  4. Faustino Oro está a tiro de la segunda norma de gran maestro, pero le quedan los rivales más difíciles
    4

    Faustino Oro sigue camino a la segunda norma de gran maestro, pero le queda lo más difícil en Recoleta

Cargando banners ...