SERRA, Patricia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Remedios F. G. de Pitrelli, sus hijos Andrea y Juan Pitrelli despiden con profundo dolor a su queridísima Pato, y acompañan a Gerry, Fer y su familia en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
LA NACION
