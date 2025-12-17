SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SERRA, Patricia, q.e.p.d. - Remedios F. G. de Pitrelli, sus hijos Andrea y Juan Pitrelli despiden con profundo dolor a su queridísima Pato, y acompañan a Gerry, Fer y su familia en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

