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SERVENTE, Ana María Tiribelli de,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SERVENTE, Ana María Tiribelli de, q.e.p.d., falleció en la paz del Señor el 3 de julio de 2026. - Sus hijos Alberto y Silvia, Alejandro, Augusto y Andrés y Claudia, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria y ruegan por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán despedidos en la intimidad familiar.

SERVENTE, Ana María Tiribelli de. - Daniel G. Contador y Mercedes Márquez, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con cariño a Beto, Andrés, Alejandro, Augusto y Claudia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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