SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SIMO, Raúl, falleció el 5-7-2026. El Tiro Federal Argentino comunica con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Raúl Simo quien nos honró con 26 años de permanencia como socio. Acompañamos a su familia y amigos ante tan sensible pérdida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa