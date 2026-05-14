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SOIFER, Jacobo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SOIFER, Jacobo, Z.L. - El personal de Fenzi Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador. Acompañamos a Pablo y familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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