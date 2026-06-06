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SOLARI, Carlos Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SOLARI, Carlos Alberto. - Distribuidora Belgrano Norte, DBN, participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Alberto Solari y acompaña a su familia y seres queridos en este difícil momento. Recordaremos con cariño los años compartidos junto a él en el mundo de la música y el valioso legado que deja en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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