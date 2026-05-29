SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLIMANO, María del Carmen, q.e.p.d. - El consejo directivo y la comisión de señoras de Euskal Echea Asociación Cultural y de Beneficencia despiden con profundo pesar a su socia, miembro de sus comisiones y colaboradora de la institución. Elevamos una plegaria por su eterno descanso y expresamos a su familia nuestras más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida.

Avisos fúnebres

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