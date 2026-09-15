SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOUZA, Luis Ruben. - El directorio de LDC Argentina S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su querido colega Fernando Souza y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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