1
SOUZA, Luis Ruben
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SOUZA, Luis Ruben. - El directorio de LDC Argentina S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su querido colega Fernando Souza y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Julia Porporato, trabajadora de un tambo en Australia, 31 años: “Jamás me imaginé trabajar de esto y que me guste tanto”
- 3
Tensión financiera: se desata una tormenta en los mercados globales que amenaza con golpear a la economía argentina
- 4
La Justicia falló a favor de Boca y Talleres tendrá que devolverle más de 2,5 millones de dólares por el caso de Cristian Pavón