SPORLEDER, Carlos

SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d., Querido Carlos Viejo, te vamos a recordar con esa alegría única, tus enseñanzas, amor y generosidad. ¡Que manera de hacernos reir! Tus hijos Carlos Juan y Mónica Sporleder, Ati y Lara Sporleder, Cheche y Delfina Sporleder y tus nietos Juana, Benicio, Pía, Carlos Juan, Azul, Marina, Olivia e Isabel Sporleder.

SPORLEDER, Carlos, q.e.p.d. - Solange de Balcarce y sus hijas, Solana y Luis Blaquier, Florencia y Atilio Firpo, Delfina y Cheche Sporleder y sus nietos Domi, Luisito, Silver, Santi, Mateo, Gonzalo, Beni, Marina e Isa acompañan a todos los Sporleder con mucho cariño.

SPORLEDER, Carlos. - Quique Boero y sus hijos Fico, Nacho, Nico, Agustina y Flia. abrazan a Carlos Juan, Ati y Cheche con mucho cariño.

SPORLEDER, Carlos. - Despido al padre de mis hijos, abrazando fuerte a mis queridos Carlos Juan, Ati, Cheche, nueras y nietos. Carmen Arriola.

