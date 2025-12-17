LA NACION

SQUASSINI, Marcelo, Dr

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SQUASSINI, Marcelo, Dr. - Participo con pesar la partida del Dr. Marcelo Squassini y hago llegar mis condolencias a su familia, amigos y colegas farmacéuticos y bioquímicos. Tuve el privilegio, junto con los colegas, de compartir con él su vocación de servicio hacia ambas profesiones. José M. Oyhamburu.

