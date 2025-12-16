LA NACION

SQUASSINI, Marcelo Luis Domingo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SQUASSINI, Marcelo Luis Domingo. - La Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica participa con profundo pesar el fallecimiento, el 15 de diciembre, de su distinguido académico correspondiente.

SQUASSINI, Marcelo Luis Domingo. - Con profunda tristeza, acompañamos a nuestra querida Tuli y a su familia en este doloroso momento. Te queremos; tus amigas del Lenguas Vivas.

Aviso publicado en la edición impresa

