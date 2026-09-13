SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STAD, Esther Capeluto de. - Alberto Álvarez Saavedra e hijos (as.) participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Claudia, Pablo y Flia. en este doloroso momento.

✡ STAD, Esther Capeluto de, Z.L. - La Fundación Make-A-Wish acompaña a la querida Claudia, Pablo, hijos y nietos en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa