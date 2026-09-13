1
STAD, Esther Capeluto de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ STAD, Esther Capeluto de. - Alberto Álvarez Saavedra e hijos (as.) participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Claudia, Pablo y Flia. en este doloroso momento.
✡ STAD, Esther Capeluto de, Z.L. - La Fundación Make-A-Wish acompaña a la querida Claudia, Pablo, hijos y nietos en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“No sabía distinguir un pollo”: la santafesina que pasó de atender un kiosco a ordeñar 700 vacas en Australia
- 3
En fotos: los mejores looks de la ceremonia de clausura del Festival de Venecia
- 4
Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario