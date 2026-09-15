STAD, Esther Capeluto de
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ STAD, Esther Capeluto de. - ¡Querida abuela, te vamos a extrañar! Tus nietos Jean, Olivier y Chloé.
✡ STAD, Esther Capeluto de, Z.L. - La Fundación Fernández participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña Claudia y familia en este doloroso momento.
✡ STAD, Esther Capeluto de, Z.L. - Mirian y Juan Carlos Bagó acompañan a Claudia y familia con un fuerte y afectuoso abrazo, elevando una oración en estos momentos de tristeza.
✡ STAD, Esther Capeluto de. - Viviste como una reina, te fuiste como una reina. Te vamos a extrañar, Enrique y Alicia.
✡ STAD, Esther Capeluto de,. - El equipo de Jean Pierre la recordará con mucho cariño y acompaña a su familia en este triste momento.
✡ STAD, Esther Capeluto de, (Chichita). - ALPI y su comisión directiva acompañan a Claudia por la partida de su querida madre.
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