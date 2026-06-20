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STOFENMACHER, Marcos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ STOFENMACHER, Marcos, Z.L. - El Seminario Rabínico Latinoamericano acompaña a su rector, el rabino Ariel Stofenmacher, y a toda su familia, en estos momentos de profundo dolor, por el fallecimiento de su padre Marcos Stofenmacher. Que su alma esté unida en los lazos de la vida eterna.
✡ STOFENMACHER, Marcos. - Horacio Srur e hijos acompañan al querido Ariel y a toda su familia en este momento de profundo dolor por el fallecimiento de su padre. Que su memoria sea una bendición.
Aviso publicado en la edición impresa
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