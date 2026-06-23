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STOFENMACHER, Marcos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ STOFENMACHER, Marcos. - La Universidad de Belgrano participa con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Stofenmacher, padre del rabino Ariel Stofenmacher, y acompaña a él y a toda su familia en este doloroso momento.
✡ STOFENMACHER, Marcos, Z.L. - Rothschild & Co se une a la pena que embarga al Mtro. David Stofenmacher, rector de la Universidad UTEL, por el sensible fallecimiento de su querido padre Don Marcos Stofenmacher. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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