SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STOFENMACHER, Marcos. - La Universidad de Belgrano participa con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Stofenmacher, padre del rabino Ariel Stofenmacher, y acompaña a él y a toda su familia en este doloroso momento.

✡ STOFENMACHER, Marcos, Z.L. - Rothschild & Co se une a la pena que embarga al Mtro. David Stofenmacher, rector de la Universidad UTEL, por el sensible fallecimiento de su querido padre Don Marcos Stofenmacher. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa