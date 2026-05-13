SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STURLA, Eduardo. - Director general de Rigolleau S.A. Mirta Cattorini e hijos, les hacen llegar sus más profundas y sinceras condolencias a su esposa y a sus seres queridos. Los acompañamos en este difícil momento, deseando encuentren consuelo y fortaleza.

STURLA, Eduardo. - Director general de Rigolleau S.A. En estos momentos de inmenso dolor, queremos hacerles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro acompañamiento a la familia de Eduardo Sturla, quién será recordado por su calidad humana, integridad y su compromiso que supo brindar a quienes tuvimos el privilegio de conocerle. Con admiración y respeto. Rezamos por su eterno descanso, Enrique Cattorini e hijos.

STURLA, Eduardo. - Director general de Rigolleau S.A. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Eduardo Sturla, acompañamos a su esposa y a su familia en este doloroso momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias, con el mayor respeto. Humberto Cattorini e hijos.

STURLA, Eduardo. - Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro director general, Eduardo Sturla. Eduardo fue mucho más que un líder para nuestra organización: fue una persona íntegra, comprometida y generosa, que dedicó gran parte de su vida al crecimiento de esta empresa y al desarrollo humano y profesional de quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino con él. Su visión, su calidad humana y su permanente vocación de trabajo dejaron una huella imborrable en nuestra historia y en cada una de las personas que formamos parte de esta comunidad. En este momento de enorme tristeza, acompañamos con afecto y respeto a su familia, amigos y seres queridos, compartiendo el dolor por esta irreparable pérdida. El legado de Eduardo permanecerá vivo en los valores que nos transmitió y en el compromiso con el que continuaremos honrando su memoria cada día. Con inmensa tristeza y respeto, Rigolleau S.A.

✝ STURLA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 12-5-2026. - Los socios y colaboradores de PwC Argentina acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración por su descanso eterno.

✝ STURLA, Eduardo. - Descansa en paz. Tuviste mi respeto y admiración. Con dolor te despide Gustavo López Baasch.

✝ STURLA, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 11-5-2026. - El directorio de Cepas Argentinas S.A. acompaña a su familia y a Rigolleau S.A. en este difícil momento y eleva una oración en su memoria.

STURLA, Eduardo, q.e.p.d. - Stura Representaciones Industriales y sus empresas asociadas Sefpro, Tiama, Thimon, Bottero y Vetromeccanica lamentan su irreparable pérdida y hacen llegar sus condolencias a la familia.

✝ STURLA, Eduardo, q.e.p.d. - Gamasi S.A. Asesores de Seguros junto a sus colaboradores participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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