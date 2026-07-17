En la previa de la final, un defensor de España dijo que es “imposible” parar a Messi

En la previa a la gran final del Mundial 2026 que la selección argentina jugará contra España el domingo próximo desde las 16 en Nueva York, el defensor de ‘La Roja’ Pedro Porro, elegido como figura del partido ante Francia, elogió a Lionel Messi y fue contundente sobre su habilidad al afirmar que “es imposible pararlo”.

El lateral, autor de uno de los goles con los que España venció a los franceses en la primera semifinal, expresó que el astro argentino es el mejor de la historia por el “estatus” que mantuvo durante toda su carrera y no dudó cuando fue consultado sobre si existen posibilidades de frenarlo.

Pedro Porro (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Diría que es imposible. Es el mejor de todos los tiempos. Me enfocaría más en nosotros, diría yo. El partido con Francia también fue por ahí, contrarrestar sus puntos fuertes e intentaremos eso también con Argentina”, evaluó en diálogo con el medio español Cope.

En ese sentido, resaltó que lo central para su selección es enfocarse en lo propio e intentar “contrarrestar” los problemas que les pueda presentar la albiceleste.

Por otro lado, manifestó que no le asusta el ambiente en contra que se podría generar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final, ante la posibilidad de que haya un número mucho mayor de argentinos que de españoles. “Una vez que entro al campo no escucho nada”, aclaró.

Segundo gol de Francia Vs. España

A su vez, y luego de haberse entrenado el jueves último en forma diferenciada ayer, Porro señaló que se siente mejor y que estará disponible para el duelo decisivo.

“Estoy bien, estoy mejor, ayer era un día para recuperar después de un gran esfuerzo, una semifinal con Francia de mucho sprint, así que muy feliz”, indicó.

Pero advirtió que creyó que había sufrido una lesión durante el encuentro ante los franceses del pasado martes.

“Pensé que me había roto en el partido, pero estoy bien. Simplemente en ese momento sentí que algo no iba a bien, conozco mi cuerpo perfectamente y avise al míster. Por suerte tenemos otros jugador como Marcos (Llorente) que me cubrió esos minutos finales, así que muy feliz”, agregó.

Yamal, a disposición

Al igual que Porro, Lamine Yamal también se entrenó diferenciado e incluso exhibió un vendaje en su pierna izquierda. Sin embargo, en la práctica que España realizó este viernes volvió a la par del grupo y no tendría problemas para asistir a la final.

Lamine Yamal y Pedro Porro (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) Florencia Tan Jun - Getty Images North America

El delantero de Barcelona había llegado sin ritmo a la Copa del Mundo debido a al desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en abril. En aquel momento, se especuló con la posibilidad que no pudiera decir presente, aunque finalmente se recuperó a tiempo.