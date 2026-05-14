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STURLA, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STURLA, Eduardo. - Director general de Rigolleau S.A. Cannon Puntana S.A., David Sutton Dabbah e Israel Sutton Dabbah lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Sturla y acompañan a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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