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STURLA, Enrique,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STURLA, Enrique, q.e.p.d. - La comisión directiva del Instituto Argentino del Envase lamenta la pérdida del señor Enrique Sturla, director general de Rigolleau S.A. y envía sus condolencias a los familiares y allegados.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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