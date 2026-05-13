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STURLA, Enrique,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

STURLA, Enrique, q.e.p.d. - La comisión directiva del Instituto Argentino del Envase lamenta la pérdida del señor Enrique Sturla, director general de Rigolleau S.A. y envía sus condolencias a los familiares y allegados.

Avisos fúnebres
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