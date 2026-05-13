SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STURLA, Enrique, q.e.p.d. - La comisión directiva del Instituto Argentino del Envase lamenta la pérdida del señor Enrique Sturla, director general de Rigolleau S.A. y envía sus condolencias a los familiares y allegados.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa