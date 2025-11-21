LA NACION

SUTER, Tito

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SUTER, Tito, q.e.p.d. - Los Dinos y Dinas de la Informática de la Argentina despedimos con profundo dolor al querido Tito, brillante y reconocido profesional en nuestra disciplina, y acompañamos a Pilar y a su familia en sus sentimientos.

SUTER, Tito. - Sus hijos Claudio, Alicia y Christian; sus nietos Jerónimo, Juan Martin, Nicolás y Alejo, sus nueras Gaby y Sandra, despiden a Tito y abrazan muy fuerte a Pilar en este triste momento.

