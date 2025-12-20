LA NACION

TABACCO, Adriana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TABACCO, Adriana, q.e.p.d. - Domietta, Yavor, Karel e Ian despiden a Adriana con mucho amor y acompañan a Fabrizio, Analía, Sofía y Marina en el sentimiento y tristeza.

TABACCO, Adriana, q.e.p.d. - Marcelo y Flavia Marcovich, junto a nuestros hijos Irina e Iván, recordamos con cariño a Adriana, acompañamos a la familia Valentini en este momento de despedida y rezamos por su memoria.

Avisos fúnebres
Aviso publicado en la edición impresa

