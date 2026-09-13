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TAGTACHIAN, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TAGTACHIAN, Jorge, Dr., 12-9-2026. - Hoy se fue un hombre excepcional que dedicó su vida a cuidar de los demás. Hizo de la entrega y del cuidado una forma de vida. Lo despiden con infinito amor: Susana, su amada esposa, sus hijos: Florencia y Rolando, Ezequiel y Julieta, Dolores y Fabián y Santiago y Ashley y sus nietos: Josefina, Andrés, Catalina, Dolores, Ignacio, Inés, Delfina, Mateo y Mila. Su bondad, su generosidad y su forma de estar para los demás quedaran para siempre en nosotros. ¡Te vamos a extrañar toda la vida!.
Aviso publicado en la edición impresa
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