SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TAGTACHIAN, Jorge, Dr. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido amigo. Siempre estará en nuestros corazones, tantos años de amistad y cariño compartido. Acompañamos con todo nuestro afecto a Susana, sus hijos y nietos. Familia Tienda León.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa