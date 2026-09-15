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LA NACION

TAGTACHIAN, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGTACHIAN, Jorge, Dr. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido amigo. Siempre estará en nuestros corazones, tantos años de amistad y cariño compartido. Acompañamos con todo nuestro afecto a Susana, sus hijos y nietos. Familia Tienda León.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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