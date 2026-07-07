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TANKE, Alfredo Carlos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TANKE, Alfredo Carlos (Freddy), falleció el 5-7-2026. - Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Alfredo Carlos (Freddy) Tanke. Lo despiden con inmenso cariño su hijo Nicolás, sus hermanas Patricia y Vivian, su cuñado Eulogio Almanza, sus sobrinos y sobrinos nietos, acompañando este doloroso momento y pidiendo una oración en su memoria.

TANKE, Alfredo Carlos, q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Rodolfo y Elina Engelmann y familia despedimos con mucho dolor a nuestro querido primo Freddy y acompañamos a su hijo Nicolás, sus inseparables hermanas Paty y Vivi, familiares y amigos de toda la vida en este momento tan triste. Siempre lo recordaremos con sus inagotables anécdotas y buen humor.

Avisos fúnebres
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