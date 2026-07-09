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TANKE, Alfredo Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TANKE, Alfredo Carlos, (Freddy), q.e.p.d., falleció el 5-7-2026. - Los Veteranos de Rugby del Liceo Naval despiden con dolor al querido Freddy, histórico jugador del Centro de Graduados, amigo entrañable y ejemplo de rugbier dentro y fuera de la cancha. Te extrañaremos siempre. Acompañamos a su familia con cariño en este difícil momento y rogamos oraciones por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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