1
TARLOWSKI, Carmine
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TARLOWSKI, Carmine, q.e.p.d. - Querida Sofi y familia Mc Gillivary, los acompañamos con profundo dolor y consternación ante la inesperada partida de Carmine. No existen palabras que alcancen cuando un angelito se va antes de tiempo. Solo queda atesorar la fortuna de haberla conocido y compartido con ella la vida. Carmine será siempre luz en sus vidas. Que la Virgen los sostenga con su amor y les de fuerzas para transitar este tristísimo y doloroso momento. Familia Fernandez Bartolomé; Alfre, Patry, Jime, Sole, Gonchi, Juanita e Hilario.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 3
Caso $LIBRA: la Justicia argentina congela activos de Hayden Davis y dos operadores de una “cueva” cripto que aparecen en la ruta del dinero
- 4
Novak Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti y agiganta la leyenda, en un espectáculo de otra era