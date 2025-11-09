SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TARLOWSKI, Carmine, q.e.p.d. - Querida Sofi y familia Mc Gillivary, los acompañamos con profundo dolor y consternación ante la inesperada partida de Carmine. No existen palabras que alcancen cuando un angelito se va antes de tiempo. Solo queda atesorar la fortuna de haberla conocido y compartido con ella la vida. Carmine será siempre luz en sus vidas. Que la Virgen los sostenga con su amor y les de fuerzas para transitar este tristísimo y doloroso momento. Familia Fernandez Bartolomé; Alfre, Patry, Jime, Sole, Gonchi, Juanita e Hilario.

