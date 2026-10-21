SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ TELLER, Valentín. - Tus hijos Silvina, Gustavo, tus nietas Lola, Nina y Uma, te despedimos con mucho amor y te agradecemos por haber sido nuestro faro y maestro. Dejaste huella y ejemplo para todos los que te conocimos. ¡Hasta siempre Tito!

✡ TELLER, Valentín, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina acompañan a Gustavo, Silvina y su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa