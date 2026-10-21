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TELLER, Valentín
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ TELLER, Valentín. - Tus hijos Silvina, Gustavo, tus nietas Lola, Nina y Uma, te despedimos con mucho amor y te agradecemos por haber sido nuestro faro y maestro. Dejaste huella y ejemplo para todos los que te conocimos. ¡Hasta siempre Tito!
✡ TELLER, Valentín, q.e.p.d. - Cristina Carlisle y Christie¨s Argentina acompañan a Gustavo, Silvina y su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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