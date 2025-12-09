SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ TENEMBAUM, Baruj, Z.L. - Lita Romay, junto a sus hijos Mirta, Omar, Viviana y Diego, despiden con profundo dolor y enorme gratitud a quien fuera el querido y entrañable amigo de Alejandro Romay. Acompañamos con afecto a Perla en este momento de tristeza, así como a sus hijos Abigail, Mookie y Yoav. Te recordaremos por siempre, querido Baruj. Tu memoria quedará ligada a la nobleza, la humanidad y el puente que supiste tender entre las personas.

✡ TENEMBAUM, Baruj, Z.L. - Familia Wengrower lamenta profundamente su partida y acompaña a su familia en este difícil momento.

✡ TENEMBAUM, Baruj, Z.L. - Tu esposa Perla, tus hijos Mookie, Yoav y Abigail te despedimos con mucha tristeza y recordaremos siempre tu inteligencia y generosidad, fuiste un ejemplo de vida, siempre vivirás en nuestros corazones.

✡ TENEMBAUM, Baruj, Z.L. - Con gran tristeza, despido al querido Baruj, ejemplo de vida, de generosidad y enseñanza permanente. Abrazo a Perla en este momento de tanto dolor. Renata Di Segni.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa