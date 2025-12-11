SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ TENEMBAUM, Baruj. - Despedimos al querido Baruj, respetado y admirado por todos quienes lo conocimos. Fundador junto a Numo Werthein de Casa Argentina en Israel Tierra Santa. Fue el creador de la Fundación Raoul Wallenberg y quien enarboló la bandera del reconocimiento a los justos. Fue un gran luchador por los derechos humanos. La cuestión judía fue el gran emblema de su vida, difundió y creó judaísmo y sionismo en todo el mundo. Abrazamos a Mookie, a sus hermanos y a su mujer Perla con afecto profundo. Daniel y Adrián Werthein.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa