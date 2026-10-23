SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ TEPER, Perla Farji de, Z.L. - Con mucha tristeza despedimos a nuestra querida consuegra y amiga. Acompañamos a Beto, Mati y Clara y Pablo y Caro en su dolor. Perli siempre estarás con nosotros. Beni, Ruth, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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