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TETAMANTI, Alfredo José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TETAMANTI, Alfredo José (Pela), q.e.p.d. - Sus compañeros de la Promoción 1969 del Colegio De La Salle lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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