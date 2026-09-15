SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ THIBAUD, Michel Huberto q.e.p.d., partió a la casa del Padre el 13 de septiembre de 2026. Tu mujer María Teresa Uriburu; tus hijos Michel y Lucrecia, Nicolás y Damasia, Tomás, Gastón, Teresita, Iván y Lorena, Simón y Catalina, Isabel y Francisco; y tus nietos Beltrán, Mateo, Pedro, Martina, Paz, y Silvestre Thibaud, te despedimos con gratitud, inmenso amor y profunda tristeza, agradeciendo la vida compartida y pidiendo una oración en tu memoria. Te vamos a extrañar muchísimo. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de su mano. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557

✝ THIBAUD, Michel Huberto, q.e.p.d. - Martín Cabrales (a.) y familia acompañan con cariño a todos los Thibaud Uriburu y ruegan oraciones en su memoria.

✝ THIBAUD, Michel Huberto, q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina lamenta con profundo pesar el fallecimiento de quien se desempeñara como director de la institución durante dos décadas, acompaña a su familia en este momento y eleva una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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