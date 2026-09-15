SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - En oración despedimos a Michel y acompañamos con mucho cariño a María Teresa y familia. Sus primos Pueyrredon Nougues: Enrique y Verónica, Hernán y Meme, Mercedes y Bernardo (as.) e Isabel.

✝ THIBAUD, Michel H. - Sus primos: Inés y Carlos, Antoine y Clo, Juana, Adeline y Gonzalo y sus hijos despiden a Michel con mucha tristeza y acompañan a María Teresa y a sus hijos con mucho cariño.

THIBAUD, Michel H., q.e.p.d. - Joe Miranda y Pipina Pavlovsky, junto a sus hijos, despiden al querido Michel y abrazan con gran cariño a María Teresa y a todos los Thibaud Uriburu.

THIBAUD, Michel H., q.e.p.d. - Martín y Paula Uriburu, junto a sus hijos Juan Cruz y Santos, despiden a su cuñado Michel con enorme tristeza y abrazan con inmenso amor a su hermana María Teresa y a todos los Thibaud Uriburu.

THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - Desde Fundación Vida Silvestre Argentina despedimos con profundo dolor a quien fuera miembro de nuestro consejo de administración durante tantos años. Agradecemos su dedicación y compromiso y acompañamos a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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