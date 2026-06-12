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TONHAISER, Leonardo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TONHAISER, Leonardo q.e.p.d., falleció el 11 de junio de 2026. - Los colaboradores de Assist Card, quienes tuvieron el privilegio de compartir con él su camino profesional, participan con profundo pesar su fallecimiento. Destacan su valiosa y comprometida trayectoria en la compañía durante más de 20 años, donde se desempeñó en roles de liderazgo en Argentina, Colombia y Centroamérica, como Country Manager, y acompañan con afecto a su familia en este momento de tanta tristeza.

Avisos fúnebres
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