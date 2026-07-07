LA NACION

TRISTANY, Leonor Adriana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TRISTANY, Leonor Adriana q.e.p.d. - Los integrantes de la Mesa Chica: Alejandro Baccaro, Francisco Casas, Esteban Gamondés, Facundo Ganin, Pablo López Alduncin, Alejo Martinez Borque, Alberto Basavilbaso, Juan Manuel Olima, Federico Peña y Juan Sarcone abrazan a su querido amigo Diego y familia en este doloroso momento y ruegan una oración por la memoria de su madre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60
    1

    Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60

  2. Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA
    2

    Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

  3. Los caprichos de Trump y el riesgo para Milei
    3

    Los caprichos de Trump y el riesgo para Milei

  4. Un punto de inflexión: las claves del plan de Scaloni para enfrentar a Egipto y seguir en el Mundial
    4

    Argentina busca volver a ser Argentina: las claves del plan de Scaloni para enfrentar a Egipto