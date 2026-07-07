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TRISTANY, Leonor Adriana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TRISTANY, Leonor Adriana q.e.p.d. - Los integrantes de la Mesa Chica: Alejandro Baccaro, Francisco Casas, Esteban Gamondés, Facundo Ganin, Pablo López Alduncin, Alejo Martinez Borque, Alberto Basavilbaso, Juan Manuel Olima, Federico Peña y Juan Sarcone abrazan a su querido amigo Diego y familia en este doloroso momento y ruegan una oración por la memoria de su madre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION